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До 15 октября в Лунинецком районе действует режим обязательного ношения масок

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции в Лунинецком районе с 21 сентября по 15 октября введен режим обязательного ношения населением медицинских масок и их аналогов на всех объектах Лунинецкого района (недвижимых и движимых), в том числе на предприятиях и в организациях всех форм собственности, в объектах торговли, общественного питания, учреждениях здравоохранения, культуры, образования, спорта, социального обслуживания населения, почтовых отделениях, отделениях связи, банках, объектах бытового обслуживания, аптеках, в общественном транспорте (в том числе в маршрутных такси и такси), иных объектах массового пребывания людей.

Ограничения приняты решением Лунинецкого районного исполнительного комитета №1674 от 21 сентября 2021 года.

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