Коронавирус

Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года

L N Send an email 3 секунды тому назад
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Экспорт вакцины от коронавируса российского производства может начаться весной 2021 года, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Денис Мантуров отметил: это произойдет, когда Россия выйдет на качественный объем производства в стране. Ранее он сообщал, что три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой в России вакцины от коронавируса, разработанной Центром им.Гамалеи.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне — июле. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

БЕЛТА

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