Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года

Экспорт вакцины от коронавируса российского производства может начаться весной 2021 года, заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров, сообщает ТАСС.

Денис Мантуров отметил: это произойдет, когда Россия выйдет на качественный объем производства в стране. Ранее он сообщал, что три российские компании в сентябре должны начать промышленный выпуск первой в России вакцины от коронавируса, разработанной Центром им.Гамалеи.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название «Спутник V». Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи Минздрава России и прошел клинические испытания в июне — июле. Препарат основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин. Россия уже получила заявки от 20 стран на поставку 1 млрд доз вакцины.

БЕЛТА