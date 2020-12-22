Экспресс-тесты для выявления коронавируса появились в аптеках “Белфармации”

Первая партия экспресс-тестов для выявления коронавируса появилась в аптеках “Белфармации”.

Выпускает их белорусская компания ООО “Мульти Лаб”. Стоимость одного теста – 31 рубль 53 копейки. Приобрести его можно без рецепта. В комплекте – подробная инструкция и все необходимое для того, чтобы провести манипуляцию максимально правильно. Есть и объяснение, как расшифровать результат: lqG означают, что в организме есть антитела, а lqM – что человек болеет COVID-19 сейчас.

Как объяснила провизор ЦРА “68 Татьяна Медина, пока тесты в наличии в центральной и некоторых частных аптеках. По мере потребности они будут поступать и в другие аптеки района.