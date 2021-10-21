Елена Богдан: в стране привиты от ковида уже 71 беременная и 6 кормящих мам

Как сообщает телеграм-канал «Официальный Минздрав», первый заместитель министра здравоохранения Республики Беларусь Елена Богдан заявила, «наверное, сегодня нет человека, который не обсуждал бы вопрос вакцинации. К сожалению, какие бы мнения сегодня не были, специалисты понимают, что единственная возможность остановить эпидемию, тяжелое течение заболевания, наполняемость реанимационных коек – это только вакцинация. Отрадно, что люди нас слышат и они услышали Президента».

Как отметила Елена Богдан, «со вчерашнего дня мы начали подсчет процента вакцинированных беременных. Сегодня на утро уже 71 беременная и 6 кормящих мам привились. Они услышали наши опасения, они хотят сохранить жизнь, потому что их жизнь, как ничья другая, нужна их будущих детям».

По словам первого замминистра здравоохранения, «темпы вакцинации возрастают, и это радует. У нас есть регионы, которые приближаются к 35 процентам привитого населения – мы считаем от общего населения, не вычленяя детей. У нас есть и поликлиники в Минске и регионах, которые привили уже более 50 процентов населения старших возрастов и имеющих хронические заболевания. Это сегодня наша главная задача».

В условиях вакцинации Беларусь живёт уже 9 месяцев, поэтому Минздрав начинал проводить акции по ревакцинации. «Вчера министр подписал приказ об изменении подходов к ревакцинации. Мы будем её делать через 6 месяцев – год после полного курса вакцинации. Все будет зависеть от состояния здоровья пациента, наличия или отсутствия хронических заболеваний», сказала Елена Богдан.

Уделила она внимание и масочному режиму. По ее словам, люди не стали их носить реже. «Конечно, на улице необходимости носить маски нет. А вот в закрытых помещениях люди её стали надевать».

В Беларуси по инициативе союза общественных организаций запустили #COVID-патруль. Это инициатива молодёжи – волонтёры пришли на помощь Минздраву в проведении акции #stopcovidby Вначале молодёжь начала с того, что раздавала маски в ТЦ тем, кто их не имел. Теперь ещё раздают буклеты и флаеры с информацией.

Как отметила Елена Богдан, «все, что должно сделать государство – предоставить условия для оказания медпомощи и донести максимально корректно до людей информацию о том, что сделать, чтобы защитить себя и близких. Вакцинируйтесь, прививайте ваших родителей. Позаботьтесь о беременных и супружеских парах. Берегите себя!».