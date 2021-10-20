Коронавирус

Где в Лунинецком районе можно сделать прививку от коронавируса?

Лунинецкая районная поликлиникаг. Лунинец, ул. Красная, 100Кабинет №9:
8:00-19:00 (пн. – пт.)
8:00-14:00 (сб.)		4-54-05 
Филиал №1 «Микашевичская больница»г. Микашевичи, ул. Первомайская, 18Кабинет №21:
8:00-19:00 (пн. – пт.)		55-173 
Кожан-Городокская участковая больницааг. Кожан-Городок, ул. Петра Янкевича, 18:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)		71-255 
Красновольская участковая больницааг. Красная Воля, ул. Советская, 88:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)		28-447 
Синкевичская участковая больницааг. Синкевичи, ул. Комсомольская, 928:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)		98-225 
Чучевичская участковая больницааг. Большие Чучевичи, ул. Ганцевичская, 238:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)		70-233 
Бостынская амбулатория врача общей практикиаг. Бостынь, ул. Октябрьская, 388:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)		78-237 
Вульковская амбулатория врача общей практикиаг. Вулька-2, ул. Советская, д.418:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)		96-381 
Дворецкая амбулатория врача общей практикиаг. Дворец, ул. Школьная, 48:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)		95-237 
Дятловичская амбулатория врача общей практикиаг. Дятловичи, ул. Советская, 678:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)		92-237 
Лахвенская амбулатория врача общей практикид.Лахва, ул. Садовая, 78:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)		21-052 
Лунинская амбулатория врача общей практикиаг. Лунин, ул. Советская, 188:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)		75-330 
Язвинская амбулатория врача общей практикид. Язвинки, ул. Ленина, 131 Б8:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)		72-265

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