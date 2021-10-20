Коронавирус
Где в Лунинецком районе можно сделать прививку от коронавируса?
|Лунинецкая районная поликлиника
|г. Лунинец, ул. Красная, 100
|Кабинет №9:
8:00-19:00 (пн. – пт.)
8:00-14:00 (сб.)
|4-54-05
|Филиал №1 «Микашевичская больница»
|г. Микашевичи, ул. Первомайская, 18
|Кабинет №21:
8:00-19:00 (пн. – пт.)
|55-173
|Кожан-Городокская участковая больница
|аг. Кожан-Городок, ул. Петра Янкевича, 1
|8:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)
|71-255
|Красновольская участковая больница
|аг. Красная Воля, ул. Советская, 8
|8:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)
|28-447
|Синкевичская участковая больница
|аг. Синкевичи, ул. Комсомольская, 92
|8:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)
|98-225
|Чучевичская участковая больница
|аг. Большие Чучевичи, ул. Ганцевичская, 23
|8:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)
|70-233
|Бостынская амбулатория врача общей практики
|аг. Бостынь, ул. Октябрьская, 38
|8:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)
|78-237
|Вульковская амбулатория врача общей практики
|аг. Вулька-2, ул. Советская, д.41
|8:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)
|96-381
|Дворецкая амбулатория врача общей практики
|аг. Дворец, ул. Школьная, 4
|8:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)
|95-237
|Дятловичская амбулатория врача общей практики
|аг. Дятловичи, ул. Советская, 67
|8:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)
|92-237
|Лахвенская амбулатория врача общей практики
|д.Лахва, ул. Садовая, 7
|8:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)
|21-052
|Лунинская амбулатория врача общей практики
|аг. Лунин, ул. Советская, 18
|8:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)
|75-330
|Язвинская амбулатория врача общей практики
|д. Язвинки, ул. Ленина, 131 Б
|8:00-18:00 (пн. – пт.)
8:00-12:00 (сб.)
|72-265