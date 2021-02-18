Глава ООН заявил о необходимости разработки Глобального плана вакцинации

Справедливое распределение вакцин – главная моральная задача, стоящая сегодня перед мировым сообществом. Об этом заявил глава ООН Антониу Гутерриш, обращаясь к членам Совета Безопасности организации.

Генеральный секретарь отметил, что пока процесс вакцинации в мире едва ли можно считать честным и равномерным. “75% всех сделанных на сегодняшний день прививок от COVID-19 приходится всего на 10 стран. Тем временем более чем 130 стран не получили ни одной дозы вакцины”, – сказал Антониу Гутерриш.

Он напомнил о созданном ООН и ее партнерами альянсе COVAX – инициативе по справедливому распределению вакцин между богатыми и бедными странами. Однако, подчеркнул генсек, этого недостаточно.

Антониу Гутерриш заявил о необходимости скоординированных усилий по борьбе с пандемией и восстановлению экономики и, в частности, разработки Глобального плана вакцинации. Глава ООН считает, что страны G20 должны создать чрезвычайную оперативную группу, которая и займется созданием такого плана.

“Я готов мобилизовать всю систему Организации Объединенных Наций в поддержку этих усилий, – заявил генсек. – Встреча G7 в конце этой недели может стать отправной точкой для мобилизации необходимых финансовых ресурсов”.

Антониу Гутерриш также подчеркнул, что пандемия усугубляет нестабильность и препятствует усилиям по выполнению резолюции 2532 Совета Безопасности от 1 июля 2020 года о предотвращении и разрешении конфликтов. В ней члены Совбеза потребовали всеобщего незамедлительного прекращения боевых действий в связи с эпидемией.

Глава ООН отмечает, что вооруженные конфликты отвлекают человечество от борьбы с общим врагом – коронавирусом. В условиях пандемии никто не может быть защищен от болезни, пока не защищены все.

По словам генсека, если вирусу позволить распространяться на Юге, то, подобно лесному пожару, он будет мутировать снова и снова. Новые варианты вируса могут быть более опасными и представлять угрозу эффективности существующих вакцин. В результате пандемия затянется, и вирус все равно вернется в страны Севера.