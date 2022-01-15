Главный инфекционист: в условиях COVID-19 придется жить дольше, чем предполагалось

В условиях COVID-19, видимо, придется жить дольше, чем предполагалось, заявил в проекте “В теме” на YouTube-канале БЕЛТА главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ доктор медицинских наук, профессор Игорь Карпов.

“Мой опыт подсказывал, что к концу 2022 года мы будем иметь значительно меньше проблем. Мой опыт подсказывал мне это, когда весной 2020 года мы столкнулись с ситуацией. Видимо, этот процесс будет длиться более долго”, – сказал Игорь Карпов.

Вместе с тем он заметил, что в настоящее время появляются лекарства для лечения COVID-19. А сам вирус заинтересован в том, чтобы каким-то образом приспособиться к своему хозяину, как это сделали многие другие вирусы, и сосуществовать.

Главный инфекционист Минздрава призвал по-прежнему соблюдать меры предосторожности. “Не надо махать рукой и рассчитывать, что пройдет стороной. Надо принять разумные меры – дистанцирование, вакцинация”, – сказал Игорь Карпов.

Он отметил, что период дельта-вирусной инфекции прошел под знаменем того, что каждому из врачей, который мало-мальски имел отношение, а чаще всего лечил пациентов с COVID-19, поступало очень много звонков с просьбами помочь пожилым родственникам. “Человеческая реакция абсолютно правильная: это забота о близком, попавшем в беду. В беседе выяснялось, что человек не был вакцинирован, не успел. Но сейчас время-то есть”, – продолжил главный инфекционист. Он призвал подумать о людях, которые находятся рядом и входят в контингенты риска тяжелого течения COVID-19. Прежде всего это пожилые и люди, имеющие фоновые заболевания.