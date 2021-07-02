Граждане 73 государств получили возможность без визы приехать в Беларусь для вакцинации от COVID-19

Это предусмотрено указом №251, который подписал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Вакцинацию иностранных граждан от COVID-19 планируется проводить на платной основе в медицинских организациях, определенных Министерством здравоохранения. Совет Министров установит порядок функционирования информационной системы для сбора, обработки и учета заявок иностранцев на вакцинацию и порядок посещения ими Беларуси.

Установленный порядок проведения вакцинации иностранцев (включающий сбор и обработку заявок в информационной системе, непосредственное оказание услуги и оформление сертификата о вакцинации) будет применяться в отношении всех граждан зарубежья, в том числе имеющих право на безвизовый въезд в Беларусь по иным основаниям (в соответствии с межправительственными соглашениями, а также указами №8 от 9 января 2017 года и №300 от 7 августа 2019 года).

– Указом предоставляется период пребывания в течение 5 суток. Минздравом определен перечень мест, в которых можно пройти вакцинацию. На данный момент в списке – 82 учреждения здравоохранения.

⚡️Важно: ориентировочная сумма за введение двух компонентов вакцины составит от 130 до 150 рублей.

⚡️Прибыть в нашу страну граждане смогут через авиа, железнодорожное, и транспортное сообщение.

✍️Одно из условий – учет в электронной очереди. В течение двух суток после записи иностранца внесут в базу Погранкомитета. Только при условии действительных документов, отрицательного ПЦР и записи в очереди, человеку будет предоставлена возможность приезда в нашу страну.

👉По словам замминистра, для получения второго компонента механизм действий идентичный – в первую очередь, важно наличие электронной записи. Второй компонент можно ввести от 21 до 90 дней.