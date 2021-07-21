Как взять коронавирус под контроль?

Как бы нам не хотелось, чтобы пандемия закончилась самостоятельно, это маловероятно либо займет слишком много времени. К моменту окончания пандемии, число заболевших и смертей от COVID-19 в мире будет внушительным. За каждым случаем болезни и смерти стоят люди.

Наиболее быстрый и эффективный способ взять вирус под контроль – это вакцинация. Чем больше людей имеет иммунитет к вирусу, тем быстрее он перестанет циркулировать в человеческой популяции. Так как естественный иммунитет (после перенесенной болезни) не пожизненный (по разным данным до 3-6 мес.), надеяться на него не получится.

Но успех в борьбе с коронавирусом может быть лучше, если в обществе сформируется коллективный иммунитет. Есть люди, которым вакцинация противопоказана. Чтобы их защитить, должны быть привиты все, кто окружает такого человека.

Очевидно, что вакцина необходима людям, которые имеют высокие шансы заболеть коронавирусом и получить тяжелое течение заболевания с риском летального исхода (пожилые лица, лица с хроническими заболеваниями легких и сердца и т.д.).

Для успешной борьбы с вирусом приоритеты были расставлены таким образом, чтобы в первую очередь защитить тех, кто подвержен наибольшему риску заражения. Это работники медицинских организаций, кроме этого с марта начинается вакцинация работников учреждений образования и работников учреждений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. По долгу своей службы они ежедневно контактируют с большим количеством людей. Кроме того, вакцинация необходима людям, для которых заражение коронавирусной инфекцией исключительно опасно – лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. В последующие недели, по мере поступления новых партий вакцины, этот перечень будет расширен.

Для вакцинации на территории Республики Беларусь в настоящее время используется российская вакцина: Гам-Ковид-Вак. Препарат доказал свою эффективность и безопасность и уже зарегистрирован. Важно понимать, что вакцина не содержат вируса, поэтому от нее невозможно заразиться и заболеть.

Вакцина показала хороший профиль безопасности. Никаких серьезных нежелательных явлений, считающихся связанными с вакциной, зарегистрировано не было.

Важно понимать, что не существует 100% эффективных вакцин ни от одной инфекции.

По имеющимся в настоящее время данным, прогнозный иммунитет составляет не менее года. Но более точно будет известно после дополнительных наблюдений за привитыми и переболевшими. Вакцинация не препятствует последующему попаданию вируса в организм человека, однако, в случае заражения, не дает развиться тяжелому течению болезни.

Любой человек, вне зависимости от того, вакцинирован он или нет, может выступить в роли переносчика вируса-возбудителя COVID-19. Поэтому, для защиты других людей, правильным и этичным является использование вакцинированными лицами стандартных мер предосторожности: ношения защитных масок, социального дистанцирования, соблюдения требований к гигиене рук.

Каковы противопоказания к вакцинации?

наличие в анамнезе аллергических реакций (в том числе на любые предыдущие вакцинации);

заболевания в острой стадии или обострение хронических заболеваний (можно прививаться через 2–4 недели после выздоровления);

возраст до 18 лет;

беременные и кормящие женщины.

Людям, имеющим хронические заболевания, перед прививкой необходимо получить консультацию у своего лечащего врача. При этом обязательно должны привиться люди, имеющие бронхо-лёгочные, сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет. Но только после консультации с врачом.

Рекомендации МЗ РБ по вакцинации:

1. В случае наличия у пациента в медицинской документации сведений о перенесенной инфекции COVID-19, профилактические прививки против COVID-19 назначить не ранее, чем через 3-6 месяцев после выздоровления (независимо от тяжести течения инфекции).

2. Проведение лабораторного обследования пациента на анти-SARS-CoV-2 антитела (иммуноглобулины) или антигены-SARS-CoV-2 перед вакцинацией нецелесообразно.

3. Вакцинацию контактов I уровня проводить после истечения периода медицинского наблюдения.

Прививки против коронавирусной инфекции проводятся во всех амбулаторно-поликлинических организациях здравоохранения для взрослых.

Никакой специальной подготовки не требуется. На вакцинацию нужно идти здоровым, в хорошем расположении духа и с настроем на то, что всё будет хорошо. А после вакцинации нужно поберечь (не мочить, не травмировать и т. д.) место инъекции в течение трех суток.

В УЗ «Лунинецкая ЦРБ» проводится предварительная запись на вакцинацию против инфекции COVID-19. Для формирования предварительной заявки необходимо записаться по указанным телефонам. После получения вакцины против инфекции COVID-19 с Вами свяжутся медицинские работники и согласуют удобное для Вас время для проведения вакцинации.

Для жителей города Лунинца: рабочий телефон: 8-01647-4-54-05 08.00 – 20.00 (понедельник – пятница); мобильный телефон: +375291749698 08.00 – 20.00 (понедельник – пятница)

Для жителей города Микашевичи: рабочий телефон: 8-01647-68-547 08.00 – 20.00 (понедельник – пятница)

Для жителей района необходимо обращаться в свои прикреплённые амбулатории врача общей практики.

И.о. главного государственного

санитарного врача

Лунинецкого района И.Г. Круглич