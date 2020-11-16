Колл-центры по вопросам информирования пациентов по инфекции COVID-19 работают в Лунинецком районе

В Лунинецкой поликлинике и поликлинике филиала № 1 «Микашевичская больница» организованы колл-центры по вопросам информирования пациентов по инфекции COVID-19.

Получить информацию можно с 8.00 до 20.00 по телефонам: рабочий – 4-54-05, мобильный – +375-29-174-96-98. Скорая медицинская помощь – 103 (ежедневно – 20.00-8.00, в выходные и праздничные дни – круглосуточно).

Дополнительно консультацию по вопросам COVID-инфекции готовы предоставить: заведующий отделением врача общей практики Наталья Михайловна Заступневич (тел. 2-76-99 с 15.00 до 16.00 с понедельника по пятницу), врач-инфекционист поликлиники Татьяна Михайловна Мацкевич (тел. 2-77-05 с 13.00 до 14.00 с понедельника по четверг), заведующий инфекционным отделением ЦРБ Анатолий Александрович Ракович (тел. 2-30-94 с 11.00 до 12.00 с понедельника по пятницу).

По субботам с 11.00 до 12.00 на вопросы ответит дежурный администратор (тел. 4-54-05).

Что касается поликлиники филиала № 1 «Микашевичская больница», то получить информацию можно по телефонам: 68-5-47 – рабочий (с 8.00 до 20.00 с понедельника по пятницу), 68-6-30 – приемное отделение (ежедневно с 20.00 да 8.00, в выходные и праздничные дни – круглосуточно).

Граждан готовы проконсультировать с понедельника по пятницу: заведующая поликлиникой Татьяна Михайловна Фицнер – по телефону 68-1-48 с 14.00 до 15.00, врач-инфекционист поликлиники Максим Васильевич Лахвич – 27-6-71 с 12.00 до 13.00.

По субботам дежурный врач приемного отделения филиала № 1 «Микашевичская больница» ответит на вопросы по телефону 68-630 с 10.00 до 11.00.

Жители района по вопросам оказания медицинской помощи с инфекцией COVID – 19 должны обращаться в свои прикреплённые амбулатории врача общей практики.