Кто желает получить вакцину от коронавируса?

Как рассказала главный врач Светлана Хлебус, идет формирование предварительных заявок. Для этого необходимо позвонить: горожанам из Лунинца – на номера 4-54-05 или 8-029-174-96-98 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00), из Микашевич – 68-547 (график работы аналогичный). Что касается жителей сельских населенных пунктов, то они должны обращаться в свои прикрепленные амбулатории врача общей практики. После получения вакцины медики свяжутся с людьми и согласуют удобное время для проведения прививок.