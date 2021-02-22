Коронавирус

Кто желает получить вакцину от коронавируса?

В Лунинецкой ЦРБ начали предварительную запись желающих на вакцинацию против инфекции COVID-19.

Как рассказала главный врач Светлана Хлебус, идет формирование предварительных заявок. Для этого необходимо позвонить: горожанам из Лунинца – на номера 4-54-05 или 8-029-174-96-98 (с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00), из Микашевич – 68-547 (график работы аналогичный). Что касается жителей сельских населенных пунктов, то они должны обращаться в свои прикрепленные амбулатории врача общей практики. После получения вакцины медики свяжутся с людьми и согласуют удобное время для проведения прививок.

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Наталья Павлюкевич

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