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Минздрав Беларуси разработал проект «Спасибо – пожалуйста! Дзякуй – калі ласка!» по профилактике COVID-19

Министерство здравоохранения Беларуси разработало информационный профилактический проект «Спасибо – пожалуйста! Дзякуй  – калі ласка!» по профилактике COVID-19, сообщает БЕЛТА.

Пакет привлекающих внимание информационных табличек на русском и белорусском языках призван призвать общественность к соблюдению мер безопасности и необходимости вакцинирования от COVID-19.

– Концепция – персонифицированное обращение к каждому, просьба быть сознательным и благодарность за ответственное поведение, – отметили в Минздраве.

Таблички с ноября уже активно используются в торговых сетях, общепите, общественном транспорте, учреждениях образования, на предприятиях и в организациях во всех уголках Беларуси, в том числе, и в Барановичах.

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Photo of Наталья Лялюк

Наталья Лялюк

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