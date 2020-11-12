Минздрав об организации образовательного процесса

В связи с вопросами, поступающими от родителей, по введению карантина в учреждениях образования, Минздрав сообщает в своем телеграм-канале:

Решение о приостановлении образовательного процесса по причине заболеваний ОРВИ ( в том числе гриппом и инфекцией COVID-19) принимают местные исполнительные и распорядительные органы власти.

В постановлении Минздрава от 30 октября 2020 № 92 «Об изменении постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 декабря 2012 г. № 217» отмечено, что в период регистрации ОРИ, в том числе гриппа и инфекции COVID-19, руководители учреждений обязаны информировать местные исполнительные и распорядительные органы об отсутствии 30% учащихся (от общего количества) в учреждении образования по причине болезни с целью принятия ими решения о приостановлении образовательного процесса.

Минздравом разработаны «Методические рекомендации по организации образовательного процесса обучающихся в учреждениях образования в условиях распространения инфекции COVID-19». В каждом учреждении образования с учетом его вида, должен быть разработан «План организационных и санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению распространения инфекции, а также действий при выявлении заболевания COVID-19».

В период распространения инфекции COVID-19 устанавливается специальный режим организации образовательного процесса. Речь идет об организации работы по специально разработанным расписаниям (графикам). В том числе с учетом разделения времени начала и окончания занятий, установления регламентированных перерывов в течение рабочего дня и т.д.

Должно быть предусмотрено ограничение проведения массовых мероприятий в помещениях учреждений образования, в том числе с использованием актового зала. Также необходимо отказаться (на время) от посещения выставок и музеев, театров и кинотеатров, других общих мероприятий. При осложнении эпидемической ситуации на административной территории и в учреждении накладывается запрет на проведение таких мероприятий.

Отметим, что на сегодня количество отсутствующих по причине ОРВИ (в том числе гриппом и инфекцией COVID-19) в учреждениях образования республики в среднем составляет от 1 до 11 процентов.