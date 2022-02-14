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Минздрав обновил информацию о стационарах для помощи пациентам с COVID-19

14.02.2022
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Минздрав обновил информацию о стационарах, оказывающих помощь пациентам с COVID-19,

В Брестской области для оказания помощи пациентам с COVID-19 выделено 18,4% от всего коечного фонда, в стационарах Витебской области перепрофилировано 16,4% от общего коечного фонда, Гомельской области – 17,1% от общего количества коек. В стационарах Гродненской области выделено 18,7% коек, Минске – 32,6%, Минской области – 21,8%, Могилевской области – 15% от всего коечного фонда.

Подробная информация о том, какие стационары оказывают помощь пациентам с коронавирусом, размещена на сайте Минздрава.

В Беларуси сохраняется высокий уровень регистрации заболеваемости COVID-19. Впрочем, большинство пациентов болеют в домашних условиях.

В связи с этим усилена работа амбулаторно-поликлинического звена: расширены красные зоны в поликлиниках, увеличено количество кабинетов, где принимают пациентов в красных зонах, продлен режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни – субботу и воскресенье. К работе с пациентами в красных зонах и выездных контактных бригадах привлечены студенты 6-х курсов медицинских университетов и врачи-интерны.

belta.by

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