Коронавирус

Минздрав запускает Google-платформу “Covid-содействие”

Минздрав запускает Google-платформу “Covid-содействие”, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Заполненные формы будут использоваться для мер реагирования.

Ссылка на Google-форму размещена в рубрике “Информация о новой коронавирусной инфекции COVID-19” раздела “Для специалистов” официального сайта министерства (http://minzdrav.gov.by/). Любой медицинский работник анонимно может проинформировать Министерство здравоохранения о недостатках в СИЗах, лекарствах, расходных материалах и прочем оборудовании и средствах, необходимых для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

В Google-форме нужно обязательно указать наименование организации здравоохранения, в которой трудится медицинский работник.

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L N

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