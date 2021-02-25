На “Белмедпрепаратах” в ближайшие дни стартует производство вакцины от коронавируса из полупродукта

На “Белмедпрепаратах” в ближайшие дни стартует производство вакцины от коронавируса из полупродукта, сообщил генеральный директор республиканского унитарного предприятия “Управляющая компания холдинга “Белфармпром” Сергей Казакевич сегодня на итоговой коллегии Минздрава, передает корреспондент БЕЛТА.

Сергей Казакевич напомнил, что в соответствии с поручениями главы государства и правительства управляющей компанией продолжается работа по локализации в Беларуси производства российской вакцины “Спутник V”.

“В ближайшие дни стартует производство вакцины из полупродукта на площадях РУП “Белмедпрепараты”, до конца текущей недели планируется осуществить розлив валидационных серий вакцины”, – сказал Сергей Казакевич.

Кроме того, параллельно с одной из российских компаний продолжается работа по организации выпуска вакцины по полному производственному циклу.