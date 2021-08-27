На Лунинетчине стартует второй этап изучения популяционного иммунитета против COVID-19

Лунинецкий районный ЦГиЭ информирует, что в период с 30.08.2021 по 02.09.2021 в Лунинецком районе будет проводиться второй этап изучения популяционного иммунитета против COVID-19.

Для участия во втором этапе приглашаются все участники первого этапа, который проходил в конце мае 2021 года. Всем им отправлены пригласительные письма на личный электронный адрес, который был указан при регистрации.

Лунинецкий районный ЦГиЭ просит пройти регистрацию по ссылке в письме и принять участие во втором этапе изучения популяционного иммунитета против COVID-19.