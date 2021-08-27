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На Лунинетчине стартует второй этап  изучения популяционного иммунитета против  COVID-19

Лунинецкий районный ЦГиЭ информирует,  что в период с 30.08.2021 по 02.09.2021 в Лунинецком районе будет проводиться второй этап  изучения популяционного иммунитета против  COVID-19.

Для участия во втором этапе приглашаются все участники первого этапа, который проходил в конце мае 2021 года. Всем им отправлены пригласительные письма на личный электронный адрес, который  был указан при  регистрации.

Лунинецкий районный ЦГиЭ просит пройти регистрацию  по ссылке в письме и принять  участие во втором этапе  изучения популяционного иммунитета против  COVID-19.

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