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Назван лучший способ защиты от штамма «омикрон»

Как защититься от нового штамма коронавируса «омикрон» рассказал в беседе с «Общественной службой новостей» врач и телеведущий Александр Мясников, передает ОНТ.

По его словам, поможет только ревакцинация, так как одной вакцины может быть не достаточно.«Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин», – пояснил он.

Врач отметил, что все новые мутации и штаммы будут опаснее предыдущих, это нормально для развития вирусов. Но Мясников не исключает, что переноситься новые варианты будут легче, чем «дельта».

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