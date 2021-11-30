Назван лучший способ защиты от штамма «омикрон»

По его словам, поможет только ревакцинация, так как одной вакцины может быть не достаточно.«Защита пока только третья вакцинация. Потому что у пожилых защита после вакцины от дельта-штамма работает на 60-70% больных, а с омикроном, возможно, будет работать на 20-30%. Это мало. Поэтому нужна ревакцинация. И, вероятно, необходима коррекция вакцин», – пояснил он.

Врач отметил, что все новые мутации и штаммы будут опаснее предыдущих, это нормально для развития вирусов. Но Мясников не исключает, что переноситься новые варианты будут легче, чем «дельта».