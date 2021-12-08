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Назван необычный симптом омикрон-штамма коронавируса у детей

Фото с сайта www.pixabay.com

Дети, заболевшие омикрон-штаммом COVID-19, могут столкнуться с такой проблемой, как сыпь. Об этом пишет sb.by по информации РИА Новости, ссылаясь на телеканал Sky News.

Британский врач Дэвид Ллойд пояснил, что симптомы у взрослых и детей могут быть разные. По его словам, у небольшой группы пациентов с коронавирусной инфекцией всегда фиксировались высыпания. До 15% детей, инфицированных новым штаммом, могут столкнуться с необычной сыпью.

Эксперт добавил, что сейчас появляется все больше информации про омикрон-штамм.

– Надеемся, что этот вариант не так опасен, как “дельта”. Думаю, мы сможем с ним справиться. Однако тревога все равно остается, – сказал он.

Новый штамм B.1.1.529 был впервые выявлен в Ботсване и ЮАР в конце прошлого месяца.

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Наталья Лялюк

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