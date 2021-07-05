Коронавирус

Названа самая вакцинированная страна

В Объединенных Арабских Эмиратах привиты от коронавируса 72,1% населения, благодаря чему страна стала самой вакцинированной в мире, сообщает БЕЛТА по информации МИР 24.

Ранее лидерство принадлежало Сейшельским островам – там полный курс иммунизации прошли 71,7% при 100-тысячном населении. В ОАЭ проживают почти 10 млн.

При этом США на этой неделе призвали граждан не посещать ОАЭ – из-за того, что там сохраняются высокие темпы распространения коронавируса. Саудовская Аравия пошла еще дальше – и запретила своим поданным въезд в эту страну.

В ОАЭ уже на протяжении месяца в сутки фиксируется в среднем две тысячи новых случаев COVID-19. При этом страна имеет один из самых низких в мире показателей смертности. А власти стараются не прибегать к жестким ограничениям и локдаунам.

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L N

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