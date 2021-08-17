Не смотря на небольшой летний спад, пандемия коронавируса пока что никуда не ушла

У коронавируса нет выходных или праздничных дней, а значит – нет выходных и у медицинских работников. Каждый день врач, медсестра и другие медработники должны быть обеспечены средствами защиты, лекарственными препаратами, высокотехнологичным оборудованием. Пандемия внесла серьезные коррективы в этот процесс – в Беларуси были открыты производства масок, респираторов, СИЗов и тд. А для оказания помощи врачам на местах организованы мониторинговых группы из инфекционистов, пульмонологов, эпидемиологов.

«Не смотря на небольшой летний спад, пандемия пока что никуда не ушла, и мы, безусловно, ожидаем очередной эпидемический рост в сентябре-октябре. Летом руководители учреждений здравоохранения имели возможность немного разгрузить медработников, а сейчас мы начинаем готовиться к осени», – рассказал, посещая учреждения здравоохранения, министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.