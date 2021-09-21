Новая лаборатория по обследованию на COVID-19 для пассажиров автотранспорта в Минске

В связи с многочисленными обращениями граждан о необходимости получения результатов исследования на коронавирусную инфекцию, Минский городской центр гигиены и эпидемиологии открывает новую лабораторию по обследованию на COVID-19 для пассажиров автотранспорта.

С 21 сентября на территории автовокзала «Центральный» (ул. Бобруйская, 6-1, 2 этаж, комната матери и ребенка) для вас доступны два вида тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19:

1. Стандартное тестирование методом ПЦР – получение результата за 24 ч – по предварительной электронной записи.

2. Экспресс – анализ на COVID-19 – диагностическое экспресс- тестирование на антиген (ДЭТ Ag) – получение результата в течение 30 мин – по «живой» очереди.

Запись на проведение стандартного тестирования методом ПЦР будет открываться ЕЖЕДНЕВНО с 9:00 НА ОДИН ДЕНЬ (например, с понедельника по четверг запись открывается на следующий день, в пятницу – на субботу и понедельник) на сайте http://www.minsksanepid.by

Режим работы лаборатории: понедельник-пятница 09:00 – 18:00 (технический перерыв 12:00-13:00), суббота – 09:00 – 12:00.

Выдача результатов исследований будет осуществляться на следующий день с 09:00 до 11:00 понедельник- пятница (в лаборатории автовокзала «Центральный» – ул. Бобруйская, 6-1).

Результаты за субботу будут выдаваться в тот же день с 16:00 до 17:00 (в лаборатории железнодорожного вокзала Минск – левое крыло со стороны гостиницы «Экспресс» – пл.Привокзальная,3)

Стоимость стандартного тестирования методом ПЦР по состоянию на 01.09.2021 составляет:

ПЦР для резидентов – 31,73; с внесением в систему «Путешествую без COVID-19» – 35,33

ПЦР для нерезидентов – 44,42; с внесением в систему «Путешествую без COVID-19» – 48,02

Стоимость экспресс – анализа на COVID-19 – диагностического экспресс- тестирования на антиген (ДЭТ Ag) по состоянию на 01.09.2021 составляет: ДЭТ Ag для резидентов – 38,51; ДЭТ Ag для нерезидентов – 44,64;

Результат лабораторного тестирования на инфекцию COVID-19 выдается на 2 языках – русском и английском с QR-кодом.

Для проведения исследования необходимо иметь:

• копию паспорта;

• копию билета или другого документа, подтверждающего выезд;

• документ, подтверждающий оплату.

Справочно: Забор материала для проведения исследования на COVID-19 проводится натощак или не ранее, чем через 1,5 часа после приема пищи, курения.

Информацию о работе лабораторий в Национальном аэропорту, на железной дороге, автовокзале «Центральный» и по ул. Бровки, 13 можно узнать по телефону: 8 (017) 319-69-84 9:00-12:00 и 14:00-17:00 (понедельник-пятница)