Около 1 миллиона доз китайской вакцины от COVID-19 поступит в Беларусь до конца августа

До конца августа в Беларусь поступит около 1 млн доз китайской вакцины от COVID-19. Об этом в эфире СТВ заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько, сообщает БЕЛТА.

“В течение первого полугодия Китай безвозмездно направил в Беларусь 400 тыс. доз вакцин компании Sinopharm, которая зарегистрирована во многих странах мира, в том числе и у нас. Препарат очень востребован, котируется с высокой эффективностью, – сказал Юрий Сенько. – Министерство здравоохранения по поручению главы государства ведет переговоры о закупке коммерческой партии товара. Специально для Республики Беларусь есть хорошие скидки. Мы надеемся, что в ближайшее время будет подписан контракт и к концу августа в нашу страну будет направлено около 1 млн доз вакцин, которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования населения”.

Посол добавил, что в настоящее время идут переговоры с тремя китайскими компаниями, которые производят вакцины.

“Мы надеемся, что в ближайшее время будет принято решение по производству вакцин совместно с Китаем на территории Беларуси”, – отметил он.