Коронавирус
“ПАНДЕМИЯ”. Как Беларусь выбрала свой путь в борьбе с вирусом и не прогадала?
31 декабря 2019 года появилось первое официальное сообщение о вспышке болезни, которая через несколько месяцев охватила весь мир и погубила тысячи людей…
🔺Почему Беларусь в своё время не закрыла границы, предприятия и школы?
🔺Как лечили первых пациентов и что изменилось в мед.карте больных с приходом четвёртой волны?
🔺Как доставали и доставляли вакцину?
🔺И почему сейчас вступили в гонку по производству белорусской вакцины?
Личные истории, драмы, потери и победы… Журналисты АТН подготовили двухсерийный фильм «Пандемия».