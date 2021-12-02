“ПАНДЕМИЯ”. Как Беларусь выбрала свой путь в борьбе с вирусом и не прогадала?

31 декабря 2019 года появилось первое официальное сообщение о вспышке болезни, которая через несколько месяцев охватила весь мир и погубила тысячи людей…

🔺Почему Беларусь в своё время не закрыла границы, предприятия и школы?

🔺Как лечили первых пациентов и что изменилось в мед.карте больных с приходом четвёртой волны?

🔺Как доставали и доставляли вакцину?

🔺И почему сейчас вступили в гонку по производству белорусской вакцины?

Личные истории, драмы, потери и победы… Журналисты АТН подготовили двухсерийный фильм «Пандемия».