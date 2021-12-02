Коронавирус

“ПАНДЕМИЯ”. Как Беларусь выбрала свой путь в борьбе с вирусом и не прогадала?

31 декабря 2019 года появилось первое официальное сообщение о вспышке болезни, которая через несколько месяцев охватила весь мир и погубила тысячи людей…

🔺Почему Беларусь в своё время не закрыла границы, предприятия и школы?
🔺Как лечили первых пациентов и что изменилось в мед.карте больных с приходом четвёртой волны?
🔺Как доставали и доставляли вакцину?
🔺И почему сейчас вступили в гонку по производству белорусской вакцины?

Личные истории, драмы, потери и победы… Журналисты АТН подготовили двухсерийный фильм «Пандемия».

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