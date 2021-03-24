Партия китайской вакцины против коронавируса прибыла на Лунинетчину

В Лунинецкий район прибыло более 500 доз вакцины против SARS-CoV-2 (клетки Веро) производства Пекинского института биологических продуктов.

Как рассказала заведующая районной поликлиники Людмила Елизова, препарат хорошо себя зарекомендовал, он двухкомпонентный, предназначен для вакцинации медицинских и фармацевтических работников, сферы социального обслуживания, образования, а также лиц старше 18 лет, которые проживают в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания.

Стоит отметить, что вакцина получена в том числе на сельские врачебные участки. Таким образом можно привиться по месту жительства, однако обязательно заранее посетить своего участкового терапевта.

Дополнительную информацию предоставят специалисты колл-центров, созданных на базе поликлиник: в Лунинце – по телефонам 4-54-05 или 8-029-174-96-98, в Микашевичах – 68-547.