Коронавирус

Пиневич не исключает ввоз новых вакцин от COVID-19 в Беларусь

В Беларуси могут появиться новые виды вакцин от COVID-19, но и существующих предложений достаточно для удовлетворения спроса. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что рынок вакцин является и медико-биологическим, и торговым, и политическим фактором. В Беларуси используют как инактивированные, так и векторные вакцины. Для вакцинации используются российские и китайские препараты, а вот произведенные в Европе отсутствуют.

“Сейчас стоимость вакцин на рынке в той же системе COVAX уменьшается. Возможно, мы можем рассматривать в дальнейшем и расширение этого спектра вакцин с точки зрения стоимостных параметров. Как доктор я говорю о том, что существующих предложений по вакцинам вполне достаточно, чтобы перекрыть все возможное эпидемиологические пути”, – отметил Дмитрий Пиневич.

 
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