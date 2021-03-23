Пиневич: очередную волну коронавируса ожидаем этой весной

Третью волну коронавирусной инфекции медики Беларуси ожидают этой весной, заявил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич перед распределением выпускников в Витебском государственном медицинском университете, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам министра, специалисты готовы к очередной волне, здесь важным остается вопрос, насколько она будет интенсивна. “Наверное, мы не получим накладки двух волн – коронавирусной и сезонных гриппозных заболеваний, характерных для нашей страны в эту пору года. С другой стороны, ожидаем рост заболеваний COVID-19, поэтому не снижаем меры масочного режима, социального дистанцирования и держим в готовности систему здравоохранения к новым вызовам”, – отметил Дмитрий Пиневич.

“Сейчас ситуация спокойная. Мы примерно на 40% от пика осенней волны”, – добавил глава ведомства.

В настоящее время очередная партия вакцины поступила в регионы. Начиная с апреля вакцинация будет носить массовый характер. Также в ближайшее время планируется выпуск российской вакцины на мощностях наших учреждений.

Сегодня в Витебском государственном медуниверситете проходит итоговое распределение выпускников. На первые рабочие места отправятся 673 выпускника, 245 из них активно работали с COVID-19 в больницах и поликлиниках.