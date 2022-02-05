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Поликлиники начали работать в выходные из-за роста заболеваемости ОРВИ и COVID-19, в том числе и в Лунинецком районе

05.02.2022
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Сегодня в амбулаторно-поликлинических учреждениях здравоохранения ведется прием граждан, в том числе проводятся посещения на дому. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения. О работе учреждений здравоохранения Лунинецкого района мы уже писали.

“В стране идет рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19, и, учитывая складывающуюся ситуацию, Минздрав продлил режим работы всего амбулаторно-поликлинического звена на выходные дни – субботу и воскресенье. Точный график работы установлен каждым руководителем медицинского учреждения самостоятельно”, – рассказали в Минздраве.

Изменения будут действовать до момента нормализации эпидобстановки и уровня заболеваемости ОРВИ и COVID-19 в областях и столице.

 

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