Прививка от COVID-19 для детей в Лунинецком районе

В Лунинецком районе продолжается вакцинация детей от 12 лет против коронавирусной инфекции.

Вакцинация проводится двухкратно с интервалом 21-28 дней китайским инактивированным препаратом VeroСell. Прививка парная, поскольку один флакон содержит 2 дозы.

Сделать прививку можно в прививочных кабинетах:

педиатрического отделения районной поликлиники (2 этаж, каб. №24, время работы – 9.00-19.00, перерыв – 13.00-13.30);

педиатрического отделения филиала №1 «Микашевичская больница» (время работы – 8.00-16.00; перерыв – 13.00-3.30).

Для жителей сельской местности необходимо обращаться в прикрепленные амбулатории врача общей практики. Также в учреждениях образования работают выездные бригады.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 47-1-21 (Лунинец) и 68-751 (Микашевичи); дополнительная информация – по номерам: 47-1-40; 47-1-23.

Надо помнить, что разрешение для прививки должны дать родители или законные представители. Перед проведением вакцинации необходим осмотр врача-педиатра, а после важно соблюдать все меры индивидуальной профилактики – носить маски, чаще мыть руки и сохранять социальную дистанцию.

Светлана ХЛЕБУС, главный врач УЗ «Лунинецкая ЦРБ».