Коронавирус

Привившиеся “Спутником V” могут стать донорами плазмы для лечения пациентов с COVID-19

Уровень антител к коронавирусу у привитых “Спутником V” позволяет им стать донорами плазмы для лечения зараженных пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора разработавшего вакцину Центра им.Гамалеи Александра Гинцбурга в интервью телеканалу “Россия-24”.

“Уровень протективных антител соответствует тому, который позволяет нам всем быть донорами. То есть уровень антител очень высокий”, – сказал он.

По словам Александра Гинцбурга, экспериментально доказанная продолжительность действия вакцины от коронавируса “Спутник V” составляет как минимум девять месяцев. “Мы можем в настоящее время гарантировать экспериментально, что продолжительность действия вакцины “Спутник V” составляет порядка девяти месяцев, немного более”, – сказал он.

Александр Гинцбург также заявил, что специалисты Центра им. Гамалеи разработали технологию, которая позволит быстро создавать вакцины сразу против нескольких штаммов коронавируса. “Мы сейчас разработали в нашем институте технологию, которая позволяет очень быстро и эффективно создать вакцинный препарат, в состав которого будут входить антигены не от одного варианта коронавируса, а от двух, трех, четырех и пяти различных антигенных вариантов. И такая вакцина одновременно будет создавать иммунитет к тому количеству различных антигенных вариантов коронавируса, которые будут нам угрожать и будут вокруг нас циркулировать”, – сказал он.

БЕЛТА

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