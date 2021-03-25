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Произведенная в Беларуси вакцина “Спутник V” пройдет проверку качества в центре им.Гамалеи

Произведенная в Беларуси вакцина “Спутник V” пройдет проверку качества в центре имени Н.Ф.Гамалеи, сообщил журналистам генеральный директор РУП “Белмедпрепараты” Сергей Беляев, передает корреспондент БЕЛТА.

На РУП “Белмедпрепараты” начался промышленный выпуск российской вакцины “Спутник V” против коронавируса.

“В течение ближайших трех недель будут проводиться мероприятия по контролю качества этой вакцины. Она будет проходить полный контроль качества по всем показателям для подтверждения качества и безопасности”, – сказал Сергей Беляев и добавил, что названные мероприятия пройдут в центре имени Н.Ф.Гамалеи – разработчике вакцины.

Генеральный директор отметил, что первая валидационная серия вакцины “Спутник V”, произведенная на “Белмедпрепаратах”, также прошла необходимое лабораторное подтверждение. “Полученный продукт оказался полностью идентичен оригинальному и прошел по всем показателям качества”, – добавил он.

Вакцина может быть использована для проведения вакцинации населения с последней декады апреля после получения результатов контроля качества. Первая партия составит до 100 тыс. доз. Дальнейший объем выпуска – до 500 тыс. доз препарата ежемесячно. Вакцина будет доступна всему населению. Для граждан Беларуси вакцинация бесплатна.

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