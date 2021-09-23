Пункт по вакцинации против COVID-19 открылся на железнодорожном вокзале

Отыскать его легко – достаточно прийти непосредственно в медпункт станции Лунинец. Постоянный работник – фельдшер Надежда Малевич. Сегодня ее коллегой стала заведующая отделением реабилитации Людмила Латышевич.

– Мы только начали здесь работу, – рассказывает Людмила Васильевна. – Еще не все пассажиры, гости и жители райцентра знают, что на вокзале можно сделать прививку от коронавирусной инфекции. Пациентам после обязательного медицинского осмотра предлагаем китайскую вакцину Vero Cell. Ее особенность в том, что ампула делится сразу на двух человек, поэтому следует приходить парами. После вакцинации вручаем специальные памятки, где указана дата получения второго компонента препарата. За ним также необходимо прийти сюда на вокзал, а не в поликлинику.



Прививка поможет защитить себя от тяжелых последствий от COVID-19. Предполагается, что пункт будет работать ежедневно с 9.00 до 13.00. Сейчас специалисты изучают, как лучше организовать работу. Если понадобится, в график внесут изменения.