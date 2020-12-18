Респираторы медикам района передали “Лунінецкія навіны”

Во вторую волну коронавируса наши медики вступили более подготовленными и защищенными. Значительные финансовые средства выделены из районного бюджета, поддержка местных властей продолжается по сей день. Помощь оказывали предприятия и учреждения, общественные организации и индивидуальные предприниматели, неравнодушные жители района.

Однако, помощи, как известно, много не бывает. Редакция газеты “Лунінецкія навіны” на днях закупила для медработников 100 респираторов с клапанами дыхания и сегодня передали их в центральную районную больницу.

Одновременно напоминаем всем о необходимости обязательно носить маску и соблюдать социальную дистанцию. Давайте будем здоровыми!