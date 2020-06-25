Коронавирус

Самолет с гуманитарной помощью из Катара прибыл в Беларусь

L N Send an email 3 часа тому назад
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Самолет с гуманитарным грузом прибыл в Беларусь из Катара, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, на борту находятся средства индивидуальной защиты (маски, респираторы 2-го и 3-го класса, защитные комбинезоны, бахилы, хирургические халаты) — всего 7 т груза.

«Только за последние два месяца привезено гуманитарной помощи более чем на Br44 млн. Это внушительно», — добавил он.

Также замминистра разъяснил процедуру получения груза и передачи его учреждениям здравоохранения. «Нас спрашивают, что надо, мы коммуницируем. Далее, как только в страну поступает груз, быстро его растаможиваем и распределяем по Минску и регионам. В областях распределением занимается главное управление по здравоохранению, которое знает, где что нужнее. Стараемся делать все максимально оперативно», — отметил Борис Андросюк.

«Хочу выразить слова благодарности катарскому народу за помощь. Это вовремя и правильно, спасибо», — заключил он.

В свою очередь временный поверенный в делах государства Катар в Беларуси Аль-Аттыя Мешааль подчеркнул, что Беларусь — дружественная страна, а в традициях Катара помогать дружественным странам, особенно в тяжелое время.

 

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