Ситуация по коронавирусной инфекции в Беларуси на 1 декабря

За сутки в Республике Беларусь зарегистрированы – 1 572 пациента с COVID-19, выписаны – 893 пациента.

Всего, с начала пандемии, зарегистрированы – 138 219 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 115 587 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 1 166 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

Всего в стране проведено 3 279 137 тестов. За минувшие сутки выполнено 9 561 тест.