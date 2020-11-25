Социальная служба окажет помощь пожилым гражданам по доставке продуктов и лекарств

Социальная служба готова оказать помощь пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и медикаментов. Об этом рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ирина Семенченко.

В условиях второй волны по увеличению заболеваемости, вызванной коронавирусом, пожилых граждан просят не посещать места массового скопления людей. За помощью по доставке продуктов и лекарств они могут обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения в понедельник – пятницу с 8.00 до 17.00 по телефону 3-39-36.