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Социальная служба окажет помощь пожилым гражданам по доставке продуктов и лекарств

Социальная служба готова оказать помощь пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и медикаментов. Об этом рассказала начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Ирина Семенченко.

В условиях второй волны по увеличению заболеваемости, вызванной коронавирусом, пожилых граждан просят не посещать места массового скопления людей. За помощью по доставке продуктов и лекарств они могут обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения в понедельник – пятницу с 8.00 до 17.00 по телефону 3-39-36.

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