Специальную группу ученых для разработки вакцины от COVID-19 сформируют в НАН

Специальную группу ученых для разработки вакцины от COVID-19 сформируют в Национальной академии наук Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков перед круглым столом «Обеспечение экономического роста Республики Беларусь в условиях новых вызовов и угроз», передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские ученые подключились к исследованиям по коронавирусу, в том числе по диагностике и лечению. Создана республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19. «Сейчас решаем вопрос создания специальной группы ученых для разработки вакцины», — сказал Владимир Гусаков. По его словам, это очень непростая задача, так как вирус требует особого, нетрадиционного подхода, потому пока преждевременно называть сроки разработки вакцины.

Проводились видеоконференции с российскими и китайскими учеными. Отрабатывается совместный план работы. «Россия сейчас испытывает несколько вакцин. У нас тоже есть наработки в этом плане — у Института ветеринарной медицины, Института биофизики и клеточной инженерии, Института генетики. Мы договорились наши усилия интегрировать», — отметил председатель Президиума НАН.

«Мы работаем над проблемой COVID-19 в комплексе. У нас есть противовирусные препараты, которые хорошо себя зарекомендовали и в борьбе с коронавирусом. Неплохие результаты у наших иммуномодулирующих препаратов, препаратов укрепляющего действия. Клеточные технологии тоже хорошо себя показали в лечении и оздоровлении больных», — обратил внимание Владимир Гусаков.

Республиканская межведомственная рабочая группа по преодолению COVID-19 была создана постановлением бюро Президиума НАН от 18 мая 2020 года №223. В группу вошли более 30 специалистов, представляющих академическую и вузовскую науку. Это ведущие ученые НАН, министерств здравоохранения и образования, а также медики-практики организаций системы здравоохранения страны. Цель группы — организация и координация деятельности ученых и медицинских работников всей страны по практической реализации комплексов мероприятий по преодолению коронавируса.