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Справиться с коронавирусом поможет только вакцинация

Справиться с коронавирусом поможет только создание коллективного иммунитета. Об этом заявила председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Елена Богдан в программе “Объективно” на телеканале ОНТ 

“Справиться с коронавирусом поможет только вакцинация, только создание коллективного иммунитета. Только это позволит, условно говоря, перевести этот вирус в разряд сезонных так, как у нас сегодня присутствует грипп”, – подчеркнула Елена Богдан.

Она заявила, что вакцины от COVID-19, которые сегодня используются в Беларуси, доказали свою эффективность. Активно откликаются на призывы медиков и белорусы, отметила председатель комитета по здравоохранению. По ее словам, в Минске уже привито почти 53% граждан. “И что очень отрадно – более 25% беременных женщин сегодня вакцинированы. Начата вакцинация детей”, – добавила Елена Богдан.-

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