ЗдоровьеКоронавирусОбщество

«Спутник V» модифицируют под «омикрон»-штамм коронавируса

Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» остаются эффективными против нового «омикрон»-штамма, однако Центр имени Гамалеи начал их адаптацию, положенную по протоколам, сообщает ОНТ со ссылкой на  ТАСС.

«Институт Гамалея считает, что “Спутник V” и “Спутник Лайт” нейтрализуют штамм “омикрон”, поскольку они эффективны против других мутаций. В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы поставим несколько сотен миллионов бустирующих доз “Спутника” к 20 февраля 2022 года», – сказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Напомним, ранее сообщалось, что полный курс вакцинации от COVID-19 в Беларуси прошли 2,8 млн человек.

Показать больше
Photo of Red

Red

Похожие статьи

Photo of “На шею набросили петлю и говорят: защищай меня”. Лукашенко о кризисе с беженцами и подходах ЕС

“На шею набросили петлю и говорят: защищай меня”. Лукашенко о кризисе с беженцами и подходах ЕС

Photo of Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 1 декабря

Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 1 декабря

Photo of Почтовую марку в честь маршала Жукова выпустят в Беларуси 1 декабря

Почтовую марку в честь маршала Жукова выпустят в Беларуси 1 декабря

Photo of Назван лучший способ защиты от штамма «омикрон»

Назван лучший способ защиты от штамма «омикрон»

Photo of Одобрен законопроект о дорожном движении. Что в нем нового?

Одобрен законопроект о дорожном движении. Что в нем нового?

Photo of Сенаторы одобрили изменения в Уголовный кодекс

Сенаторы одобрили изменения в Уголовный кодекс

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть