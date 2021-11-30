«Спутник V» модифицируют под «омикрон»-штамм коронавируса

Вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» остаются эффективными против нового «омикрон»-штамма, однако Центр имени Гамалеи начал их адаптацию, положенную по протоколам, сообщает ОНТ со ссылкой на ТАСС.

«Институт Гамалея считает, что “Спутник V” и “Спутник Лайт” нейтрализуют штамм “омикрон”, поскольку они эффективны против других мутаций. В маловероятном случае, если потребуется модификация, мы поставим несколько сотен миллионов бустирующих доз “Спутника” к 20 февраля 2022 года», – сказал журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Напомним, ранее сообщалось, что полный курс вакцинации от COVID-19 в Беларуси прошли 2,8 млн человек.