Коронавирус

Срок самоизоляции в Беларуси сокращен до 7 дней

Правительство сократило срок самоизоляции до 7 дней. Это предусмотрено постановлением №401 от 14 июля 2021 года, которым вносятся изменения в постановления Совмина от 8 апреля 2020 года №208 “О введении ограничительного мероприятия”, а также от 30 октября 2020 года №624 “О мерах по предотвращению распространения инфекционного заболевания”, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Изменениями в постановление №208 предусмотрено сокращение срока самоизоляции для граждан Беларуси, иностранных граждан и лиц без гражданства, относящихся к контактам первого уровня с лицами, имеющими инфекцию COVID-19. Самоизоляцию необходимо будет соблюдать в течение 7 календарных дней с даты последнего контакта (ранее 10 дней).

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