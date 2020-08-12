США при одобрении специалистов произведут около 600 млн доз вакцин от COVID-19

США в случае одобрения со стороны специалистов произведут около 600 млн доз вакцин от коронавируса. Об этом президент страны Дональд Трамп заявил на пресс-конференции, сообщает ТАСС.

«У нас есть некоторые хорошие новости касательно вакцин. Мы достигли договоренности с американской биотехнологической компанией Moderna по производству и поставкам 100 млн доз вакцины-кандидата от коронавируса, — сказал Дональд Трамп. — Федеральное правительство профинансирует закупку доз». Президент напомнил о сотрудничестве властей и с другими компаниями по разработке препаратов.

По словам президента США, три вакцины-кандидата сейчас подошли к финальной стадии клинических испытаний. «Мы вкладываем в разработку и производство вакцин, — отметил он. — Военные готовы обеспечить быструю доставку шести вакцин-кандидатов, как только они будут полностью одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). Мы на пути быстрого производства 100 млн доз, как только вакцина будет одобрена. Затем вскоре еще может быть 500 млн доз, таким образом будет 600 млн».

Ранее власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Также вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн — фармацевтической Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer.

БЕЛТА