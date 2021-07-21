Статистика по коронавирусу на 21 июля

Всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы 436 тыс. 595 человек с положительным тестом на COVID-19 (+975 за сутки). Выздоровели 430 тыс. 287 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3355 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 19 тыс. 559 тестов. Всего в стране проведено 7 млн. 134 тыс. 095 тестов.

Более 1,28 млн. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 807 тыс. человек прошли полный курс вакцинации.