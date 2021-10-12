Тем, кто переболел COVID-19, нужно вакцинироваться? | Врач отвечает на важных 5 вопросов

Многие считают, что вакцинация сильно бьет по иммунной системе и ей приходится долгие месяцы восстанавливаться после прививки от COVID-19. Но так ли это? Врач-инфекционист, ректор Гомельского государственного медицинского университета, доктор медицинских наук и доцент Игорь Стома отвечает на 5 волнующих вопросов.

00:18 — Правда ли, что вакцинация – удар по иммунной системе?

02:03 — Нужен ли тест на антитела перед вакцинацией?

03:33 — Тем, кто переболел COVID-19, нужно ли вакцинироваться против этой инфекции?

04:09 — Как формируется иммунитет после вакцинации?

05:25 — Нужно ли вакцинироваться тем, у кого снижен иммунитет?

Источник: Министерство здравоохранения Республики Беларусь