Твиндемия: почему она опаснее пандемии?

Двойной удар по человеку: сразу и от коронавируса и от гриппа! Учёные всего мира не исключают – твиндемия может побить пандемию. При этом и один, и второй вирус мутируют. Как они будут сочетаться в этом году и какую реально несут угрозу, не берётся сказать никто. Не так много случаев микст-инфекции фиксировалось, но, по наблюдениям китайских и британских учёных, при двойном заражении в 2-3,5 раза чаще регистрируются летальные исходы. Подробнее — в видео.