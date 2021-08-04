Ученые обнаружили цветок, который может вылечить от COVID-19

Цветковое растение Nigella sativa (чернушка посевная), произрастающее в Северной Африке и Западной Азии, может быть использовано в будущем для лечения COVID-19. Об этом сообщается в опубликованном исследовании австралийских ученых, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Medical Xpress.

Семена этого растения веками использовались как традиционное средство от множества заболеваний, включая воспаления и инфекции. Однако австралийские ученые пришли к выводу, что растение эффективно и в лечении COVID-19.

В результате исследований было установлено, что в Nigella sativa содержится тимохинон, который способен связываться с S-белком коронавируса и препятствовать развитию легочной инфекции.

– Он также может блокировать «цитокиновую бурю», которая возникает у серьезно больных пациентов, госпитализированных с COVID-19, – сообщил профессор Каниз Фатима Шад, один из авторов опубликованного исследования.

Тимохинон может положительно влиять на нашу иммунную систему, предотвращая высвобождение провоспалительных химических веществ. А значит, он может быть эффективен при лечении таких заболеваний, как астма, экзема, артрит и рассеянный склероз.

Было доказано, что чернушка посевная также полезна при лечении высокого кровяного давления, высокого уровня холестерина и сахарного диабета. В качестве противовоспалительного средства Nigella sativa помогает пациентам с аллергическим ринитом и синуситом, детской эпилепсией.