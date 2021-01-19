Коронавирус

В Беларуси начали прививать медработников, находящихся в зоне риска

Сегодня началась вакцинация медработников Беларуси, которые находятся в зоне риска. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

“Учреждения здравоохранения получили партии вакцин “Спутник V” для вакцинации медработников Беларуси – тех, которые находятся в зоне риска. Прежде всего будут привиты 2285 медработников Минска, 3460 Брестской области, 3260 Витебской области, 4365 Гомельской области, 1735 Гродненской области, 1610 Могилевской области и 2485 Минской области. Около 800 доз – для медработников республиканских учреждений”, – рассказали в пресс-службе.

Практика начала вакцинации с медицинских работников аналогична мировой. Минздрав распределил вакцину по регионам – в зависимости от заявок учреждений здравоохранения. Все вопросы соблюдения холодовой цепи отработаны.

Показать больше
Photo of L N

L N

Похожие статьи

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 899 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 899 пациентов с COVID-19

Photo of Мутация коронавируса обнаружена в 22 европейских странах – ВОЗ

Мутация коронавируса обнаружена в 22 европейских странах – ВОЗ

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 792 пациента с COVID-19

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 854 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 854 пациента с COVID-19

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 273 пациента с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 273 пациента с COVID-19

Photo of За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 869 пациентов с COVID-19

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1 869 пациентов с COVID-19

Кнопка «Наверх»
Закрыть
Закрыть