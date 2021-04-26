В Беларуси начнут выдавать сертификат о вакцинации против COVID-19

Министерство здравоохранения приняло решение о выдаче гражданам, привившимся против COVID-19, сертификата о вакцинации.

В связи с тем, что правила международного регулирования и требования в отношении вакцинации еще формируются, такой документ, возможно, будет необходим гражданам Беларуси для поездок за границу. Его будут выдавать по желанию гражданина, планирующего выехать за пределы страны.

“Сертификат выдается в пункте проведения вакцинации на платной основе по желанию гражданина, планирующего выезд за пределы страны в течение года. В документ будет внесена информация о проведении профилактических прививок против COVID-19, подтверждающая проведение вакцинации-1 и вакцинации-2”, – отметили в Минздраве.

В документе укажут следующую информацию: наименование организации здравоохранения, дату рождения человека, получившего профилактические прививки против COVID-19. Сертификат, как и наименование вакцины, заполняется на русском и английском языках (в настоящее время применяются следующие вакцины: Гам-КОВИД-Вак, Российская Федерация / Gam-COVID-Vac, Russian Federation, Гам-КОВИД-Вак, Республика Беларусь / Gam-COVID-Vac, Belarus, вакцина против SARS-CoV-2 (клетки Веро), инактивированная, КНР / SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, China).