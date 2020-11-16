Коронавирус

В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР

В Беларуси перепрофилируют максимум лабораторий для тестирования на COVID-19 методом ПЦР, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

“В связи с существенным ростом количества заболевших Министерство здравоохранения столкнулось с необходимостью мобилизации всех ресурсов, необходимых для обеспечения тестирования на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР при оказании медицинской помощи гражданам Беларуси. Для этих целей перепрофилируются все лаборатории, на базе которых могут выполняться данные исследования”, – отметили в пресс-службе.

Как и в период первой волны COVID-19, сейчас будут задействованы ресурсы частных медицинских центров и лабораторных сетей.

Минздрав выражает благодарность руководителям лабораторий частной формы собственности за поддержку и взаимопомощь.

Всего в Беларуси более 50 лабораторий имеют право проводить тестирование на коронавирусную инфекцию методом ПЦР.-0-

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