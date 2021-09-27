В Беларуси все тяжелые случаи COVID-19 — это непривитые пациенты

Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, сообщает Telegram-канал Минздрава.

«Сейчас мы наблюдаем рост заболеваемости COVID-19. Посещая больницы, мониторинговые группы отмечают смещение заболеваемости в сторону более молодых. И я хочу подчеркнуть, что все тяжелые случаи COVID-19 (пациенты на ИВЛ и нуждающиеся в интенсивной терапии) — это непривитые от коронавируса. Мы должны понимать, что с учетом значительной роли дельта-штамма в структуре заболеваемости COVID-19 сохраняет принципиальную значимость вакцинация. Не важно, какую вакцину выберет гражданин, важно дать организму дополнительную защиту против этого тяжелого инфекционного заболевания», — подчеркнул министр.

Также глава ведомства обсудил с заместителем председателя Комитета по здравоохранению Павлом Удотом, главврачом 6-й больницы Игорем Юркевичем, главным внештатным анестезиологом-реаниматологом Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Игорем Ялонецким, заведующим отделением анестезиологии и реанимации Дмитрием Рыковским новые предложения по работе реанимационных в красных зонах, особенности ведения тяжелых пациентов с дельта-штаммом, наличие лекарственных средств, кислородной поддержки и другие вопросы.