В Беларуси выдано регистрационное удостоверение на вакцину “Спутник V”

Министерство здравоохранения Беларуси выдало регистрационное удостоверение на вакцину “Спутник V”. Вакцина разработана и произведена Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Как отметил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич, по договоренности президентов Беларуси и России Беларусь стала первой страной, которая приняла участие в клинических испытаниях вакцины “Спутник V”. “Мы можем официально заявить, что, по имеющимся на сегодня данным, вакцина безопасна и эффективна, серьезных или непредвиденных побочных эффектов выявлено не было”, – сказал он.

По результатам процедуры государственной регистрации Минздрав выдал регистрационное удостоверение, после чего вакцина “Спутник V” может быть допущена к реализации и медицинскому применению на территории Беларуси.